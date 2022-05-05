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1 час назад

Раскрыты масштабы роста цен на квартиры в Москве

Lenta.ruиещё 2

В старых границах Москвы стоимость квадратного метра квартир в новостройках за последний год увеличилась на 25 процентов, до 370,4 тысячи рублей. В Новой Москве «квадрат» подорожал более чем на 30 процентов, до 235,4 тысячи рублей. Масштабы роста цен на столичное жилье раскрыло агентство «ИНКОМ-Недвижимость», соответствующее исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Раскрыты масштабы роста цен на квартиры в Москве
Фото: ТАССТАСС

Только за минувший апрель квадратный метр в новостройках старой Москвы и на присоединенных территориях прибавил в цене 5 и 4 процента соответственно, подсчитали аналитики.

«В марте в большинстве проектов было зафиксировано повышение цен на 3-4 процента, — отмечают они. — Были случаи, когда застройщик принимал решение остаться с активами и повышал цены до 15 процентов, чтобы искусственно ограничить спрос. Сейчас по таким проектам происходит коррекция цены вниз на 5-10 процентов».

По мнению экспертов, наиболее ликвидными в Москве сейчас являются низкобюджетные лоты в новостройках разных ценовых категорий, находящихся на завершающей стадии строительства. По статистике «ИНКОМ», 68 процентов покупателей столичного жилья ищут квартиры в новостройках, в которые можно быстро заселиться. Только 32 процента готовы ждать окончания строительства.

Ранее стало известно, что средний чек покупки однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Москве к апрелю 2022-го достиг 10,8 миллиона рублей, двухкомнатной — 14,5 миллиона рублей. «Трешки» в среднем продаются за 19,8 миллиона рублей.

Недвижимость,Инком-Недвижимость,
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