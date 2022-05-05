Во Франции арестовали виллу семьи Фридмана

Французские власти арестовали виллу в Сен-Тропе, принадлежащую семье российского бизнесмена Михаила Фридмана. Об этом сообщает Nice Matin.

Фото: villacopab.com villacopab.com

По данным издания, вилла была куплена в конце 90-х годов прошлого века компанией Akinita. До 2015 года главным акционером предприятия являлась бывшая жена Фридмана Ольга Айзиман. Позже 99% акций были переданы дочерям бизнесмена.

В вилле семья не жила, а сдавала ее за примерно €4,5 тысячи в сутки. Особняк площадью 580 квадратных метров с 10 комнатами расположен на Лазурном берегу. На территории участка есть бассейн, баня, сауна и вертолетная площадка.

Ранее сообщалось, что суд арестовал активы компаний Фридмана на Украине.