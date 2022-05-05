Во Франции арестовали виллу семьи Фридмана

Французские власти арестовали виллу в Сен-Тропе, принадлежащую семье российского бизнесмена Михаила Фридмана. Об этом сообщает Nice Matin.
По данным издания, вилла была куплена в конце 90-х годов прошлого века компанией Akinita. До 2015 года главным акционером предприятия являлась бывшая жена Фридмана Ольга Айзиман. Позже 99% акций были переданы дочерям бизнесмена.
В вилле семья не жила, а сдавала ее за примерно €4,5 тысячи в сутки. Особняк площадью 580 квадратных метров с 10 комнатами расположен на Лазурном берегу. На территории участка есть бассейн, баня, сауна и вертолетная площадка.
Ранее сообщалось, что суд арестовал активы компаний Фридмана на Украине.
До этого санкции против бизнесмена ввели Великобритании и Евросоюза, заморозив все его активы. В интервью Bloomberg Фридман жаловался, что ему не хватает денег на уборщицу.