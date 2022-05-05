Названы способы подбора самого дешевого жилья в Москве

Руководитель аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий Таганов назвал способы подбора самого дешевого жилья в Москве. На что обращать внимание он рассказал в беседе с Life.
«Если есть цель найти самые низкобюджетные варианты на первичном рынке Москвы, то искать стоит малогабаритную студию в отдаленных от центра районах. При этом дом должен быть на этапе строительства. Сейчас в проектах, находящихся на стадии котлована, лоты стоят на 20% дешевле, чем в новостройках высокой стадии готовности. На вторичном рынке самой дешевой будет небольшая однушка или студия без ремонта, также расположенная на окраинах города», — приводятся в материале слова Таганова.
По его словам, в Москве также действуют программа льготной ипотеки и субсидированные ставки от застройщиков. И цена такого жилья, в отличие от «вторички», в будущем может вырасти.
Кроме того он посоветовал обратить внимание на квартиры в домах под реновацию, так как они в любом случае вырастут в цене, ведь после сноса владельцу предоставят жилье большей квадратуры и с муниципальным ремонтом.
При этом Таганов также предостерег москвичей от ошибок, которые могут в погоне за дешевой недвижимость потерять деньги. По его мнению, избегать стоит сделок по доверенности, с недавно приватизированным жильем, с владельцами, которые накануне вступили в наследство. Также потенциальным покупателям стоит проверить продавца на предмет банкротства и как физическое лицо, и как юридическое и как индивидуального предпринимателя.