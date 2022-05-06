Названы два риска при вложении сбережений в недвижимость

В России потенциальный спрос на жилую недвижимость остается повышенным. Вместе с тем существуют риски для россиян, покупающих квартиры с целью защиты сбережений, заявила агентству Regnum доцент Финансового университета при правительстве РФ Юлия Грызенкова.

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Эксперт подчеркнула, что для многих россиян приобретение квартиры — способ вложения накопленных средств, «что в долгосрочной перспективе вполне оправданно».

«Основной риск — приобретение долгостроя в случае долевого строительства и снижение стоимости жилья в дальнейшем. Налоговые риски и величина коммунальных расходов учитываются, но не выглядят определяющими», — подчеркнула Грызенкова.

По словам специалиста, в нынешних условиях риски покупки недвижимости воспринимаются меньшими, чем риски приобретения ценных бумаг или валюты.