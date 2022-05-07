Россияне стали активно избавляться от загородных участков

В апреле 2022 года в России на 10% выросло число объявлений о продаже загородных участнков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс.Недвижимость».

Аналитики сервиса отметили, что больше всего популярна земля в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) и дачных некоммерческих партнерствах (ДНП). В первом квартале 2022 года эти виды участков искали почти на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года. За год же спрос на них вырос на 10%.