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2 часа назад

Россияне стали активно избавляться от загородных участков

Газета.Ruиещё 2

В апреле 2022 года в России на 10% выросло число объявлений о продаже загородных участнков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс.Недвижимость».

Россияне стали активно избавляться от загородных участков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Аналитики сервиса связали тенденцию с подорожанием стройматериалов и, соответственно, увеличением стоимости готовых домов.

«Стоимость загородного дома в среднем по России за год увеличилась на 41%. Поэтому продавцы чаще предлагают пустые участки», — пояснил руководитель коммерческого департамента сервиса Евгений Белокуров.

По данным сервиса «Авито.Недвижимость», россияне стали больше интересоваться загородной недвижимостью, увеличив спрос на земельные участки в первом квартале на 12%.

Аналитики сервиса отметили, что больше всего популярна земля в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) и дачных некоммерческих партнерствах (ДНП). В первом квартале 2022 года эти виды участков искали почти на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года. За год же спрос на них вырос на 10%.

Недвижимость,
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