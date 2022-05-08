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2 часа назад

В Турции массово распродают отели

Илья Родин

В Турции перед началом летнего сезона на продажу выставили 704 сертифицированных отеля. Владельцы не смогли справиться с кризисом в туристической отрасли, сообщает ТourРrom.

В Турции массово распродают отели
Фото: Amr Dalsh/ReutersAmr Dalsh/Reuters

Сразу 99 объектов, выставленных на продажу, имеют пять звезд. В список попали дорогие отели Бодрума, Мармариса и Фетхие. В Анталии – 211 заявок, в Измире – 164 заявки.

Продаются также бутик-отели, апарт-отели, хостелы, кемпинги и придорожные гостинцы. Всего насчитывается 1478 таких предложений.

Эксперты считают, что кризис вызвали колоссальная инфляция и уменьшение числа туристов из России и Украины. Кроме того часть отельеров не смогли расплатиться с банками со времени пандемии.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что для перевозки туристов в этот российский регион понадобится еще более сотни железнодорожных вагонов.

Недвижимость,Сергей Аксенов,
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