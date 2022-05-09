Названы риски покупки квартиры с долгами

Член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев рассказал о том, в чем заключаются риски покупки квартиры у владельца, накопившего большие долги за жилищно-коммунальные услуги. Об этом пишет «Российская газета».

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Эксперт отметил, что, согласно статье 158 ЖК РФ, к покупателю квартиры переходят долги только по взносам за капитальный ремонт. Накопившаяся задолженность за содержание, текущий ремонт, свет, газ и прочее к новому владельцу не переходит, остается на совести у предыдущего собственника.

Таким образом, наличие этих долгов покупателю ничем не грозит, подчеркнул Дмитрий Гордеев.

Он отметил, что следует выяснить в обязательном порядке, вносились ли взносы за капремонт, и, если нет, то какова величина задолженности. Для того, чтобы выяснить это, он порекомендовал посетить расчетный центр или офис регионального оператора капремонта.