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59 минут назад

Названы риски покупки квартиры с долгами

Илья Родин

Член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев рассказал о том, в чем заключаются риски покупки квартиры у владельца, накопившего большие долги за жилищно-коммунальные услуги. Об этом пишет «Российская газета».

Названы риски покупки квартиры с долгами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперт отметил, что, согласно статье 158 ЖК РФ, к покупателю квартиры переходят долги только по взносам за капитальный ремонт. Накопившаяся задолженность за содержание, текущий ремонт, свет, газ и прочее к новому владельцу не переходит, остается на совести у предыдущего собственника.

Таким образом, наличие этих долгов покупателю ничем не грозит, подчеркнул Дмитрий Гордеев.

Он отметил, что следует выяснить в обязательном порядке, вносились ли взносы за капремонт, и, если нет, то какова величина задолженности. Для того, чтобы выяснить это, он порекомендовал посетить расчетный центр или офис регионального оператора капремонта.

После этого, покупателю следует либо запросить скидку у продавца на соответствующую сумму, указать ее в договоре купли-продажи, либо простить долг и оплатить взносы после покупки самостоятельно.

Недвижимость,Дмитрий Гордеев,Торгово-промышленная палата,
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