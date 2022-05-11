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1 час назад

Россияне переключились на самые дешёвые дома и участки

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Интерес к таким объектам в январе-апреле 2022 года вырос на 10-30% по сравнению с прошлым годом.

Россияне переключились на дешевые дома и участки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стоимость дешёвых дач и земельных участков снизилась на 15-20%, при этом средняя цена на рынке загородной недвижимости за год выросла на 9%, рассказали «Известиям» в агентстве «Этажи».

Загородную недвижимость покупают те, у кого недостаточно средств, чтобы вложиться в квартиру: в домах стоимость квадратного метра в 1,2-2 раза ниже, чем в квартирах.

В этом году некоторые ищут участки, где можно не только высаживать овощи, но и разводить кур и гусей. В садовых некоммерческих товариществах это запрещено, поэтому россияне выбирают земли под индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство.

Из-за массовой скупки дешёвых вариантов средняя стоимость загородного жилья вырастет, появятся объекты с наценкой 10-15%, предупреждают эксперты.

Стоит учитывать, что часть недорогих домов и дач была построена ещё до резкого роста цен на стройматериалы — сейчас некоторые из них подорожали в два раза. Увеличивает стоимость загородной недвижимости также массовая газификация и электрификация.

Эксперты считают, что высокий спрос будет сохраняться ещё долго. Минусом станет возможный дефицит и рост цен, плюсом — возможность продать «зависшие» на годы объекты.

Недвижимость,
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