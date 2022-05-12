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3 часа назад

Средняя цена на вторичку в России рухнула впервые с 2019 года

Лера Букина

Цены на вторичное жилье в России в апреле понизились впервые с 2019 года. Так, квадратный метр жилплощади упал в цене на 0,5%, сообщают «Известия».

Эксперты рынка обратили внимание на то, что за прошедший месяц спрос на вторичное жилье уменьшился на 55-60%. По мнению директора компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, один из вероятных факторов – рост ставок по ипотеке. Вместе с тем отмечается рост предложений по продаже вторичного жилья (+11%).

Россияне переключились на самые дешёвые дома и участки

«Мы зафиксировали заметный спрос на низкобюджетные объекты в Москве, это повлияло на средний чек по покупке вторички в сторону снижения. Так, сейчас значительная часть сделок проходит в сегменте до 7 млн рублей», — отметила директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Ранее «Известия» сообщили, что спрос на дешевые дома и участки в России увеличился на 30% за четыре месяца. Аналитики предупредили, что массовая покупка дешевых участков и домов может повлечь за собой рост средней стоимости загородного жилья. Например, в будущем новые объекты могут появиться в продаже с наценкой в 10-15%. Государственная электрификация и газификация новых территорий будет повышать цену на земли, увеличивая ликвидность даже не самых привлекательных предложений.

Недвижимость,Видео,Ильдар Хусаинов,
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