В июне Россию накроет новая волна ажиотажного спроса на новостройки

По данным инвестиционно-девелоперской компании «Рентавед», пик ажиотажного спроса наступит уже в июне. Тогда спрос на новостройки может вырасти на 50%, а квартиры за месяц в среднем по стране подорожают на 3-5%.

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Как отмечают эксперты, в настоящее время на российском рынке жилой недвижимости сформировались сразу несколько факторов, которые будут стимулировать рост спроса на новостройки.

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Во-первых, сниженная с 1 мая ставка по льготной ипотеке. Новые условия программы сами по себе смогут поддерживать уровень продаж квартир в новых домах на приемлемом для нормального развития отрасли жилищного строительства уровне.

Во-вторых, снижение ставки по льготной ипотеке позволит застройщикам лучше субсидировать собственные ипотечные программы.

«Мы уже видим , как крупные девелоперы начинают предлагать акции и программы для покупки пула квартир в своих проектах под 6%, 5%, 4% годовых и даже ниже с целью привлечения покупателей. Т аких предложений будет становиться все больше и больше» , рассказывает Руслан Сухий, руководитель инвестиционно-девелоперской компании «Рентавед».

Еще одним важным фактором роста спроса на новостройки станет разрешение правительства сочетать льготную ипотеку с рыночной. Это позволит увеличить максимальную сумму квартиры, которую можно купить по льготной ставке, с 6 до 15 млн рублей в большинстве регионов страны и с 12 до 30 млн в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Сочетая субсидированную ставку от застройщиков с рыночной, которая также снижается после уменьшения ключевой ставки до 14%, можно будет приобрести квартиры стоимостью выше лимита по программе льготной ипотеки также на вполне выгодных условиях.

Кроме того, как отмечают эксперты инвестиционно-девелоперской компании «Рентавед», более доступная льготная ипотека в сочетании со снижением ключевой ставки и, следовательно, ставок по банковским депозитам вернет на рынок жилой недвижимости значительную долю инвесторов и большую массу живых денег.

В настоящий момент ввиду нестабильной внешнеполитической ситуации и турбулентности в экономике у россиян возникают дополнительные волнения за сохранность своих сбережений. Ставки по депозитам пошли вниз, хранить деньги в банках становится не так выгодно, поэтому многие вновь начнут искать альтернативные инструменты сохранения накоплений.

«А для большинства россиян, чтобы не происходило в экономике, самым надежным инструментом для инвестиций остается «бетон». Прогнозирую, что в ближайшие полтора-два месяца благодаря более доступной льготной ипотеке люди будут довольно активно забирать деньги из банков и перенаправлять их на покупку новостроек. Пик этих событий мы увидим в июне, когда у многих россиян завершится трехмесячных срок действия депозитов, которые они открывали в начале марта сразу после повышения ключевой ставки до 20% и соответствующего роста ставок по рублевым вкладам. Тогда всего за одну неделю благодаря высоким процентам только пятерке крупнейших банков удалось привлечь на свои депозиты свыше 3 трлн рублей и 6 млрд долларов. Сейчас значительная часть этой денежной массы вернется на рынок новостроек, что приведет к новому витку ажиотажного спроса на квартиры» , объясняет тенденцию Руслан Сухий .