Вторичное жилье в Москве подешевело впервые с 2017 года

Вторичное жилье в Москве начало дешеветь впервые с 2017 года, сообщила риелторская компания "Инком-недвижимость".

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Как подсчитали в компании, за последние пять лет (с апреля 2017 года) вторичное жилье в Москве в среднем подорожало на 58% - до 286,4 тысячи рублей за квадратный метр. При этом в апреле текущего года "квадрат" столичной "вторички" подешевел на 0,2%. Предыдущее снижение стоимости московского вторичного жилья фиксировалось в 2017 году.

По данным риелторов, спрос на вторичное жилье в Москве сократился в апреле вдвое в сравнении с характерным для этого месяца значением, а по отношению к марту, когда активность покупателей была очень высокой, - втрое. Но продавцы, несмотря на падение спроса, не спешат увеличивать размер скидок. В апреле средний размер дисконта составил 5% против 4,1% в марте. Естественное удешевление квартир будет происходить не быстрее, чем на 1% в месяц, считают в компании.

"В отличие от первичного рынка, где застройщик оперативно регулирует размер дисконта, опираясь на актуальные факторы, вторичный рынок формируют физические лица, которые зачастую руководствуются личными обстоятельствами и субъективными мнениями. Такие продавцы стараются держать рынок – и в целом цены на ''вторичке'' опускаются не быстрее, чем на 1% в месяц. Соответственно, если квартира задерживается в экспозиции на два-три месяца, она будет дешеветь на 2–3%", - указывается в сообщении.