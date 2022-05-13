В Турции повысили сумму недвижимости для получения гражданства

Иностранцы смогут получить турецкое гражданство в исключительном порядке, если они купят недвижимость на сумму не менее $400 тыс. Данное распоряжение президента Тайипа Эрдогана разместили в пятницу в правительственном вестнике «Официальная газета», передает ТАСС.

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Решение вступит в силу спустя месяц. Раньше было необходимо приобрести недвижимое имущество стоимостью $250 тыс. для того, чтобы получить турецкое гражданство. Закон действовал с 2010 года.

Правительство Турции приняло решение увеличить лимит на приобретаемую недвижимость в середине апреля. Предполагалось, что иностранцев, обращающихся за получением турецкого гражданства в обмен на приобретенную недвижимость, обяжут в течение как минимум трех лет не продавать его и не передавать в управление.

Спрос на недвижимость в Турции среди иностранцев увеличился в прошлом году в связи с волатильностью на финансовых рынках. Стамбул, Анкара и Измир в 2021 году попали в список городов - лидеров по индексу мировых цен на жилье, следует из данных консалтинговой компании Knight Frank.