В Турции повысили сумму недвижимости для получения гражданства

Иностранцы смогут получить турецкое гражданство в исключительном порядке, если они купят недвижимость на сумму не менее $400 тыс. Данное распоряжение президента Тайипа Эрдогана разместили в пятницу в правительственном вестнике «Официальная газета», передает ТАСС.
Решение вступит в силу спустя месяц. Раньше было необходимо приобрести недвижимое имущество стоимостью $250 тыс. для того, чтобы получить турецкое гражданство. Закон действовал с 2010 года.
Правительство Турции приняло решение увеличить лимит на приобретаемую недвижимость в середине апреля. Предполагалось, что иностранцев, обращающихся за получением турецкого гражданства в обмен на приобретенную недвижимость, обяжут в течение как минимум трех лет не продавать его и не передавать в управление.
Спрос на недвижимость в Турции среди иностранцев увеличился в прошлом году в связи с волатильностью на финансовых рынках. Стамбул, Анкара и Измир в 2021 году попали в список городов - лидеров по индексу мировых цен на жилье, следует из данных консалтинговой компании Knight Frank.
Ранее министр культуры и туризма страны Мехмет Эрсой заявил, что Турция планирует принять в текущем году 42 млн иностранных туристов. Он напомнил, что рекордным для Турции был 2019 год – тогда страну посетили 52 млн туристов и она получила доходы в размере $34 млрд.