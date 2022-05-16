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42 минуты назад

Россиянам назвали условия получения нового жилья взамен разрушенного

Елена Прошина

Россияне могут рассчитывать на новое жилье от государства взамен прежнего, разрушенного паводками или пожарами, в случае, если это было их единственное жилье. Об этом юристы рассказали РИА Новости.

Россиянам назвали условия получения жилья взамен разрушенного
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам, соучредителя юридической компании a.t.Legal Николай Титов, в законодательстве нет нормы, которая бы обязывала государство возмещать пострадавшим полную стоимость утраченного жилья или предоставлять взамен новое. Решения принимают в индивидуальном порядке.

Обычно в таких случаях выдают жилищные сертификаты, по которым можно получить новую недвижимость или компенсацию. Чтобы его получить собственник должен предоставить регистрацию по месту жительства в утраченном помещении. На одного человека полагается 33 кв. м, на двоих — 42, а также еще по 18 кв. м на каждого, если семья состоит из трех и более человек.

Напомним, с начала этого года одним из самых крупных лесных пожаров стал пожар в городе Уяр Красноярского края. Там сгорело порядка трети города. С 7 мая в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. В результате пожаров погибли 8 человек, уничтожено более 500 домов.

Недвижимость,Николай Титов,
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