Россиянам назвали условия получения жилья взамен разрушенного

Россияне могут рассчитывать на новое жилье от государства взамен прежнего, разрушенного паводками или пожарами, в случае, если это было их единственное жилье. Об этом юристы рассказали РИА Новости.

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По словам, соучредителя юридической компании a.t.Legal Николай Титов, в законодательстве нет нормы, которая бы обязывала государство возмещать пострадавшим полную стоимость утраченного жилья или предоставлять взамен новое. Решения принимают в индивидуальном порядке.

Обычно в таких случаях выдают жилищные сертификаты, по которым можно получить новую недвижимость или компенсацию. Чтобы его получить собственник должен предоставить регистрацию по месту жительства в утраченном помещении. На одного человека полагается 33 кв. м, на двоих — 42, а также еще по 18 кв. м на каждого, если семья состоит из трех и более человек.