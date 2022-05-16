Названы города Подмосковья с сильно подешевевшим жильем

Первые места среди городов Подмосковья с наибольшим снижением средней цены квадратного метра за месяц заняли Подольск, Балашиха и Домодедово. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные «Циан.Аналитики».

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Первое место среди городов Московской области с наибольшим снижением средней цены «квадрата» стал Подольск. С марта по апрель 2022 года средняя цена 1 кв. м упала со 191,6 тыс. рублей до 186,3 тыс. рублей. То есть снижение составило 3,8%, отметили аналитики.

Второе место с понижением средней цены на 3%, до 155,3 тыс. рублей, заняла Балашиха. Третье место у Домодедово, где цена упала на 0,9%, до 152,9 тыс. рублей. Четвертая строчка рейтинга у Котельников, где цена за квадратный метр снизилась на 0,8%, до 184,8 тыс. рублей. Замыкает пятерку Хотьково, где «квадрат» снизился на 0,7%, до 116,8 тыс. рублей.