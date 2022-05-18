Вторичное жилье в Москве дорожает быстрее новостроек

"Вторичка" на столичном рынке недвижимости дорожает быстрее нового жилья. К такому выводу пришли аналитики инвестиционной компании Garnet.
Как оказалось, с января по апрель средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке Москвы выросла на 1,8%. Сейчас "квадрат" в среднем оценивается в 321,1 тысячи рублей. При этом цены на вторичном рынке за тот же срок выросли на 18,27%. Квадратный метр в сегменте готового жилья сегодня варьируется в районе 389 тысяч рублей.
По словам экспертов, "вторичка"прибавила в цене по простой причине - квартиры готовы к заселению. Это позволяет собственнику получать доход сразу, например, сдавая квартиру в аренду.