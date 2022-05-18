Вторичное жилье в Москве дорожает быстрее новостроек

Как оказалось, с января по апрель средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке Москвы выросла на 1,8%. Сейчас "квадрат" в среднем оценивается в 321,1 тысячи рублей. При этом цены на вторичном рынке за тот же срок выросли на 18,27%. Квадратный метр в сегменте готового жилья сегодня варьируется в районе 389 тысяч рублей.