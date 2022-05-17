В Москве рухнули продажи готового жилья

Столичное управление Росреестра в апреле этого года зарегистрировало 11 395 договоров купли-продажи и мены жилья, что 37,5% меньше, чем в марте. Речь идет о сделках по продаже готовой, то есть вторичной недвижимости.

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Снизился показатель и по сравнению с апрелем прошлого года - на 34,3%. При этом по отношению к апрелю 2020 года, когда действовали жесткие антикоронавирусные ограничения, число сделок выросло сразу в 2,2 раза.

Всего же в январе-апреле этого года Росреестр по Москве зарегистрировал 52 345 сделок на вторичном рынке.

"Общий показатель за четыре месяца равен объему сделок в прошлом году, с небольшой разницей в 4 договора. А если сравнить с 2020 годом, то за тот же период увеличение составило 33,2%", - пояснил глава ведомства Игорь Майданов.