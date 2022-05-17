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1 час назад

В Москве рухнули продажи готового жилья

Российская Газетаиещё 2

Столичное управление Росреестра в апреле этого года зарегистрировало 11 395 договоров купли-продажи и мены жилья, что 37,5% меньше, чем в марте. Речь идет о сделках по продаже готовой, то есть вторичной недвижимости.

В Москве рухнули продажи готового жилья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Снизился показатель и по сравнению с апрелем прошлого года - на 34,3%. При этом по отношению к апрелю 2020 года, когда действовали жесткие антикоронавирусные ограничения, число сделок выросло сразу в 2,2 раза.

Всего же в январе-апреле этого года Росреестр по Москве зарегистрировал 52 345 сделок на вторичном рынке.

"Общий показатель за четыре месяца равен объему сделок в прошлом году, с небольшой разницей в 4 договора. А если сравнить с 2020 годом, то за тот же период увеличение составило 33,2%", - пояснил глава ведомства Игорь Майданов.

Апрельское падение числа сделок эксперты объясняют среди прочего высокими ставками по ипотеке, которые вынуждают многих потенциальных покупателей без достаточной суммы на руках отложить покупку.

Недвижимость,Игорь Майданов,Росреестр,
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