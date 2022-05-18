Увеличен максимальный размер кредита по льготной и семейной ипотеке

Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал увеличение максимального размера кредита по льготной и семейной ипотеке. Так, он повысится до 30 и 15 млн рублей соответственно. Слова премьер-министра приводятся на сайте правительства.

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«Так граждане смогут приобрести квартиру и большей стоимости, а дополнительные средства привлечь по рыночной или другой субсидируемой ставке», — подчеркнул Мишустин.

Он отметил, что ранее по поручению президента России в рамках программы льготной ипотеки было решено понизить до 9% ставку по такому займу с лимитом до 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 млн рублей - для всех остальных российских регионов.