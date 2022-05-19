Что будет с ценами на жилье: прогноз экспертов

На рынке недвижимости наблюдаются два разнонаправленных тренда. Летом эксперты ожидают традиционное затишье. Life разбирался, что будет с ценами на квартиры.

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Стоимость первичного жилья продолжит умеренно повышаться, считает руководитель аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий Таганов. По его мнению, девелоперы будут стимулировать покупателей на покупку квартир субсидированными программами ипотеки. Тем не менее спрос увеличиваться не будет, поскольку стоимость жилья достигла очень высоких значений.

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На вторичном рынке цены начинают снижаться до 5–7%, указала ведущий эксперт BuyBuyHouse Марина Лашкевич. Число продавцов, которые понимают, что продавать надо по цене рынка, а не своей фантазии, увеличивается. Также летом традиционно активность покупателей меньше, отметила эксперт.

«Если говорить о трендах, то они остаются в рамках весны. Большинство сделок являются альтернативными и многоступенчатыми, доля ипотечных сделок падает. 80% из них составляют истории с льготным кредитованием», — заявила она.

Отмечается, что в апреле и мае зафиксировано естественное падение покупательской активности после ажиотажного спроса в марте. Директор управления вторичного рынка «ИНКОМ-Недвижимости» Сергей Шлома не ожидает повышения цен. Однако он не ждет и значительного снижения. Цены на «вторичку» будут снижаться в пределах 1% в месяц. Размер скидок не станет больше, чем сейчас, полагает эксперт. Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал считает, что дальнейшая ситуация на рынке недвижимости прояснится к осени.

«В июне мы рассчитываем на укрепление положительных тенденций. Снижение ипотечных ставок становится трендом российской экономики. Ее адаптация к колебаниям внешней конъюнктуры проходит быстрее, чем первоначально ожидалось. Это четкий сигнал для всех участников рынка: девелоперов, банков и покупателей. Уменьшение ставок приведет к повышению спроса на недвижимость», - заявил заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов.

В сравнении с весной спрос на первичном рынке может увеличиться на 20%, полагает эксперт.