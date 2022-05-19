Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+19° в 
USD 63.56EUR 66.61
Войти в почту
1 час назад

В Подмосковье резко подорожал один тип жилья

Lenta.ru

В Подмосковье резко поднялись цены на один тип недвижимости — за год загородные дома подорожали на треть. Об этом сообщили эксперты риелторского агентства «ИНКОМ-Недвижимость», данные из доклада приводит «Российская газета».

В Подмосковье резко подорожал один тип жилья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В апреле 2022 года средняя стоимость коттеджа или участка в Подмосковье составила 32 миллиона рублей — на 32 процента больше, чем в 2021 году. Цены на таунхаусы и дуплексы выросли на 36 процентов, до 22 миллионов рублей. Менее всего подорожали участки без подряда — на четыре процента, до 3,8 миллиона рублей.

Летом ожидается рост спроса на загородное жилье. При этом эксперты считают, что цены останутся на прежнем уровне при условии, что стройматериалы не подорожают. Согласно прогнозам, россияне станут чаще покупать участки без подряда стоимостью до пяти миллионов рублей и объекты, подходящие под условия льготной ипотеки.

Ранее гражданам назвали места, где можно наиболее выгодно купить загородную недвижимость. Список возглавил Ирбейский район Красноярского края — минимальная средняя стоимость объекта там составляет 210 тысяч рублей. В лидерах также оказались Гагинский район Нижегородской области и Березовский район Пермского края.

Недвижимость,Инком-Недвижимость,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители