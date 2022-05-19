В Подмосковье резко подорожал один тип жилья

В Подмосковье резко поднялись цены на один тип недвижимости — за год загородные дома подорожали на треть. Об этом сообщили эксперты риелторского агентства «ИНКОМ-Недвижимость», данные из доклада приводит «Российская газета».

Фото: РИА Новости РИА Новости

В апреле 2022 года средняя стоимость коттеджа или участка в Подмосковье составила 32 миллиона рублей — на 32 процента больше, чем в 2021 году. Цены на таунхаусы и дуплексы выросли на 36 процентов, до 22 миллионов рублей. Менее всего подорожали участки без подряда — на четыре процента, до 3,8 миллиона рублей.

Летом ожидается рост спроса на загородное жилье. При этом эксперты считают, что цены останутся на прежнем уровне при условии, что стройматериалы не подорожают. Согласно прогнозам, россияне станут чаще покупать участки без подряда стоимостью до пяти миллионов рублей и объекты, подходящие под условия льготной ипотеки.