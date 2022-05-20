В России возродят малоэтажную застройку

В России хотят создать Федеральный проектный центр для координации строительства типовых поселков в регионах. С такой инициативой выступил общественный совет при Минстрое. Об этом пишет газета «Известия».

«Инициатива создания федерального проектного центра по индивидуальному жилищному строительству (ИЖС) находится на рассмотрении Минстроя», – цитирует издание замглавы ведомства Никиту Стасишина.

Стасишин отметил, что такое решение позволит позволит раскрыть потенциал частного домостроения. Заместитель председателя общественного совета при Минстрое, член рабочей группы Российского союза строителей Олег Бетин пояснил, что федеральный проектный центр позволит запустить пилотные проекты комплексной малоэтажной застройки и частных домов на основе типовых решений. Планируется, что на первом этапе строительство затронет 14 регионов страны.

«Известия» отмечают, что инициатива строительства малоэтажных жилых поселков появилась на фоне заморозки девелоперами строительства многоквартирных домов из-за сложностей с получением проектного финансирования и увеличением ключевой ставки Центробанка.