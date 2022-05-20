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1 час назад

В России возродят малоэтажную застройку

РИА "ФедералПресс"

В России хотят создать Федеральный проектный центр для координации строительства типовых поселков в регионах. С такой инициативой выступил общественный совет при Минстрое. Об этом пишет газета «Известия».

В России возродят малоэтажную застройку
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Инициатива создания федерального проектного центра по индивидуальному жилищному строительству (ИЖС) находится на рассмотрении Минстроя», – цитирует издание замглавы ведомства Никиту Стасишина.

Стасишин отметил, что такое решение позволит позволит раскрыть потенциал частного домостроения. Заместитель председателя общественного совета при Минстрое, член рабочей группы Российского союза строителей Олег Бетин пояснил, что федеральный проектный центр позволит запустить пилотные проекты комплексной малоэтажной застройки и частных домов на основе типовых решений. Планируется, что на первом этапе строительство затронет 14 регионов страны.

«Известия» отмечают, что инициатива строительства малоэтажных жилых поселков появилась на фоне заморозки девелоперами строительства многоквартирных домов из-за сложностей с получением проектного финансирования и увеличением ключевой ставки Центробанка.

Ранее «ФедералПресс» писал, как выгодно продать квартиру, несмотря на кризис. Советами поделился председатель Совета директоров агентства недвижимости МИАРД Павел Кручинский.

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