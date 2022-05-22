Продажи застройщиков рухнули до 99%

Продажи российских девелоперов в апреле заметно упали, сообщает газета «Известия».
По данным издания, в Волгограде продажи упали на 99%, в Казани — на 98%, а в Кургане — на 97%. Падение от 90 до 76% наблюдалось в Свердловской области и Ханты-Мансийском автономном округе, Новосибирске и других регионах.
Меньше всего пострадали застройщики Москвы и Санкт-Петербурга, где продажи снизились на 46 и 59%.
Ранее сообщалось, что рост стоимости ипотечных кредитов и падение доходов россиян могут привести к увеличению среднего срока погашения ипотеки как минимум в два раза.
Эксперты рынка сошлись во мнении, что ажиотажного спроса на ипотеку, как раньше, уже не будет. Из-за того, что реальные доходы населения стали ниже, рост активного кредитования пока невозможен.
Аналитики посчитали, что сейчас россияне берут кредит в среднем на 22 года, пытаясь его выплатить за девять лет. Однако текущие экономические условия привели к тому, что число тех, кто может выплачивать ипотеку с опережением, сократилось.