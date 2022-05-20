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1 час назад

В России нашли альтернативу многоэтажкам

Lenta.ru

В России нашли потенциальную альтернативу многоэтажкам и задумали вернуться к типовым поселкам с малоэтажной застройкой. Об этом сообщает газета «Известия». Для этого собираются создать федеральный проектный центр.

В России нашли альтернативу многоэтажкам
Фото: ТАССТАСС

Малоэтажную застройку стало актуально развивать, поскольку строительство многоэтажных домов застопорилось. «Даже сегодня, в условиях снижения покупательской активности, малоэтажное жилье остается весьма востребованным. Оно оказалось более устойчивым к колебаниям спроса на рынке недвижимости», — прокомментировал заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов.

Ранее стало известно, что Минстрой разработал для проекта строительной стратегии страны пессимистичный сценарий. Он означает, что цель по вводу 120 миллионов квадратных метров жилья не будет достигнута к 2030 году. Сценарий также предполагает, что в 2024 году объем введенного жилья снизится до 72 миллионов квадратных метров — на 22 процента меньше, чем в 2021-м. Сильнее всего спад значения может сказаться на строительстве многоквартирных домов, когда показатель упадет на 33 процента до 29 миллионов квадратных метров. Объем ввода многоэтажек может снизиться на 12 процентов.

В конце апреля Общественный совет при Минстрое совместно с Российским союзом строителей направили в ведомство предложение о запуске пилотных проектов комплексной малоэтажной застройки и частных домов (ИЖС) на основе типовых решений.

Типовые дома, которые предложили построить, дешевле на 15-50 процентов. Эксперимент могут запустить в 14 регионах России

Недвижимость,Сергей Нюхалов,Госстрой России,
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