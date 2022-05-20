В России нашли альтернативу многоэтажкам

Ранее стало известно, что Минстрой разработал для проекта строительной стратегии страны пессимистичный сценарий. Он означает, что цель по вводу 120 миллионов квадратных метров жилья не будет достигнута к 2030 году. Сценарий также предполагает, что в 2024 году объем введенного жилья снизится до 72 миллионов квадратных метров — на 22 процента меньше, чем в 2021-м. Сильнее всего спад значения может сказаться на строительстве многоквартирных домов, когда показатель упадет на 33 процента до 29 миллионов квадратных метров. Объем ввода многоэтажек может снизиться на 12 процентов.