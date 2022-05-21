Спрос на недвижимость в России вырос в мае до 18%

Спрос россиян на недвижимость в мае 2022 года увеличился по сравнению с предыдущим месяцем - если в апреле в покупке недвижимости были заинтересованы 13% опрошенных, то в мае уже 18%. Спрос на ипотеку вырос с 8% до 12%, свидетельствуют результаты проведенного банком "Хоум кредит" всероссийского опроса.

Фото: ТАСС ТАСС

"В мае 18% опрошенных оказались заинтересованы в приобретении недвижимости. Закономерно, что наиболее привлекательна покупка недвижимости в возрастной группе 25-34 года (26%). На втором месте - молодые люди в возрасте 18-24 года (21%). В прочих возрастных группах эти показатели ощутимо ниже: 35-44 года (16%), 45-55 лет (12%), старше 55 лет (9%)", - говорится в материалах банка.

В документе также отмечается, что одновременно со спросом на покупку недвижимости растет спрос на получение ипотечного жилищного кредита. В мае 12% опрошенных заявили об интересе к ипотеке, в апреле доля таких респондентов составляла 8%. При этом опрос показал, что нецелевой кредит наличными хотят получить 10% опрошенных, товарный кредит в магазине - 9%, оформить новую кредитную карту - 12%.

"Недвижимость для россиян традиционно является одним из защитных инвестиционных активов. Цены на нее в кризисные периоды снижаются существенно ниже инфляции, а в периоды экономического роста стоимость квадратных метров динамично растет. Кроме того, текущему спросу на недвижимость способствуют стимулирующие государственные меры, в том числе субсидирование части процентной ставки по ипотеке", - сказал аналитик банка Станислав Дужинский.