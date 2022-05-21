В Москве закончились бюджетные новостройки

Директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев заявил, что в Москве закончились квартиры в бюджете до 5 млн рублей. Об этом пишет ТАСС.

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«В мае 2022 года в новостройках массового сегмента предложения квартир с бюджетом предложения менее 5 млн рублей не зафиксировано», - отметил Роман Родионцев.

Он уточнил, что в первом квартале 2021 года предложение с бюджетом менее 5 млн рублей было представлено в трех проектах. В общей сложности в этой ценовой категории предлагали 91 квартиру. В первом квартале этого года такие предложения на рынке уже не фиксировались.

Родионцев подчеркнул, что этот тренд объясняется высоким покупательским спросом на относительно «дешевые» квартиры, а также общим подорожанием на рынке недвижимости. Он рассказал, что за год средняя цена в массовом сегменте поднялась на 39,5% и достигла 298,7 тыс. рублей за квадратный метр.