Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+33° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
1 час назад

В Москве закончились квартиры в новостройках в бюджете до 5 млн рублей

Илья Родин

Директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев заявил, что в Москве закончились квартиры в бюджете до 5 млн рублей. Об этом пишет ТАСС.

В Москве закончились бюджетные новостройки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В мае 2022 года в новостройках массового сегмента предложения квартир с бюджетом предложения менее 5 млн рублей не зафиксировано», - отметил Роман Родионцев.

Он уточнил, что в первом квартале 2021 года предложение с бюджетом менее 5 млн рублей было представлено в трех проектах. В общей сложности в этой ценовой категории предлагали 91 квартиру. В первом квартале этого года такие предложения на рынке уже не фиксировались.

Родионцев подчеркнул, что этот тренд объясняется высоким покупательским спросом на относительно «дешевые» квартиры, а также общим подорожанием на рынке недвижимости. Он рассказал, что за год средняя цена в массовом сегменте поднялась на 39,5% и достигла 298,7 тыс. рублей за квадратный метр.

По данным агентства, в настоящее время минимальный бюджет на покупку квартиры в новостройках массового сегмента в пределах МКАД начинается от 6,2 млн рублей.

Недвижимость,Роман Родионцев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители