Володин поручил изучить вопрос о целесообразности дальнейших выплат по госдолгу России

"Мы по СМИ слышим, что обезумевшие недружественные страны объявили нам более 10 тыс. санкций. В то же время наших избирателей возмущает, что мы продолжаем платить по своим долговым обязательствам, в то время как заморожены наши, в том числе золотовалютные, резервы, и финансовые резервы, вложенные в Фонд национального благосостояния. Мы просим поручить комитету по финансовому рынку запросить в Минфине и ЦБ информацию о причинах продолжения погашения задолженности перед недружественными странами по межгосударственным соглашениям", - сказал он.