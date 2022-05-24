Володин поручил изучить вопрос о целесообразности дальнейших выплат по госдолгу России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил двум профильным комитетам нижней палаты парламента - по финансовому рынку и по бюджету и налогам - изучить вопрос о возможности прекращения выплат по внешнему долгу, пока недружественные страны заморозили активы РФ.
Эту тему поднял в ходе обсуждения повестки дня депутат от КПРФ Николай Коломейцев.
"Мы по СМИ слышим, что обезумевшие недружественные страны объявили нам более 10 тыс. санкций. В то же время наших избирателей возмущает, что мы продолжаем платить по своим долговым обязательствам, в то время как заморожены наши, в том числе золотовалютные, резервы, и финансовые резервы, вложенные в Фонд национального благосостояния. Мы просим поручить комитету по финансовому рынку запросить в Минфине и ЦБ информацию о причинах продолжения погашения задолженности перед недружественными странами по межгосударственным соглашениям", - сказал он.
"Напоминаем, на 1 января 2022 года самый крупный внешний долг наш был 478 млрд [рублей]. Нам надо просто прекратить платить совокупный [долг], пока не возместят замороженные наши активы. Я думаю, что это будет ускорять решение проблемы размораживания наших активов", - добавил депутат.
"В соответствии с регламентом поручим изучить этот вопрос председателю профильного комитета по финансовым рынкам и вместе с Вами внести предложения по этому вопросу. А также давайте попросим Макарова Андрея Михайловича (глава комитета Госдумы по бюджету и налогам - прим. ТАСС), потому что речь идет о бюджете, а не только о финансовых рынках", - сообщил председатель Госдумы.
Володин пообещал обсудить проблему после того, как вопрос будет изучен в комитетах. "Вот и обсудим - после того как изучат это комитет по бюджету и комитет по финансовым рынкам. Нам надо подключить два комитета - одна голова хорошо, а две лучше", - заключил он.