Названа стоимость самой дешевой квартиры Москвы в аренду

Самую дешевую квартиру в Москве можно арендовать за 25 тысяч рублей в месяц, она находится в районе станции метро «Щелковская». Об этом сообщили эксперты риелторского агентства «ИНКОМ-Недвижимость», данные из исследования приводит «Российская газета».

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Наиболее доступный вариант находится в пятиэтажном доме на Байкальской улице. До станции метрополитена придется пройти 20 минут. Владелец может сдать квартиру жильцам с небольшой собакой.

Одним из самых бюджетных вариантов аналитики также назвали однокомнатную квартиру в пяти минутах ходьбы от станции метро «Люблино». Стоимость аренды в месяц — 26 тысяч рублей. Владельцы сдадут жилье одинокой женщине. С аналогичным бюджетом можно арендовать квартиры в 10 минутах от станции «Октябрьское поле» на улице Маршала Рыбалко.