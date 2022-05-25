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1 час назад

Названа стоимость самой дешевой квартиры Москвы в аренду

Lenta.ru

Самую дешевую квартиру в Москве можно арендовать за 25 тысяч рублей в месяц, она находится в районе станции метро «Щелковская». Об этом сообщили эксперты риелторского агентства «ИНКОМ-Недвижимость», данные из исследования приводит «Российская газета».

Названа стоимость самой дешевой квартиры Москвы в аренду
Фото: ТАССТАСС

Наиболее доступный вариант находится в пятиэтажном доме на Байкальской улице. До станции метрополитена придется пройти 20 минут. Владелец может сдать квартиру жильцам с небольшой собакой.

Одним из самых бюджетных вариантов аналитики также назвали однокомнатную квартиру в пяти минутах ходьбы от станции метро «Люблино». Стоимость аренды в месяц — 26 тысяч рублей. Владельцы сдадут жилье одинокой женщине. С аналогичным бюджетом можно арендовать квартиры в 10 минутах от станции «Октябрьское поле» на улице Маршала Рыбалко.

В апреле 2022 года в «ИНКОМ-Недвижимость» заявили, что минимальная стоимость аренды квартиры в Москве составила 25 тысяч рублей в месяц. По такой ставке сдавалась «однушка» в Ярославском районе (Северо-Восточный округ), в 15 минутах езды от станции метро «ВДНХ».

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