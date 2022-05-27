Исторический отель продали на торгах в Москве

Здание гостиницы « Марко Поло » в Москве продали с аукциона. Новым владельцем исторического отеля на Патриарших прудах стала победившая на торгах компания «Менеджмент-Инвест», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента Москвы по конкурентной политике.

В стоимость лота включены бытовая техника, посуда, элементы интерьера, мебель, спортивное и другое оборудование. Здание гостиницы площадью шесть тысяч квадратных метров подключено к центральным коммуникациям, в нем есть два грузовых и три пассажирских лифта, а также парковка на 30 мест.