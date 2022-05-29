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1 час назад

Цены на новостройки в России перестали расти

Майк Габриелян

В России остановился рост цен на квартиры в новостройках. В апреле спрос на жилье упал на 65%. Эксперты отмечают, что на рынке, включая столичный, много невостребованных объектов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости.

Цены на новостройки в России перестали расти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалисты подсчитали, что за год средние цены на квартиры в новостройках в РФ выросли на 30-37%, с начала 2022 года на 12%, а по итогам 2021 года остались прежними.

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Высокие процентные ставки по ипотеке привели к существенному снижению спроса на первичное и вторичное жилье. При этом пока ситуация не выправляется.

«Несмотря на то что ставки снизились, а спрос постепенно начинает восстанавливаться, на рынке цены продолжают стагнировать», — объяснил руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Корка говорит, что большинство покупателей оценивают стоимость квартиры, отвечая на вопрос, потянут ли они ежемесячный ипотечный платеж.

Эксперты отмечают, что «покупатели не оживились» даже после снижения ставки льготной ипотеки с 12 до 9%. На рынке остается много невостребованных объектов, в том числе в Москве. Девелоперы теперь вынуждены делать скидки на неликвидное жилье и проводить акции.

«В среднем спрос на жилье в апреле по сравнению с мартом снизился на 65%, отметил руководитель сервиса «Циан. Аналитика» Алексей Попов.

Ранее эксперты назвали административные округа Москвы, популярные для покупки жилой и нежилой недвижимости на этапе строительства.

Недвижимость,Сергей Зайцев,Алексей Попов,
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