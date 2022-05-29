Российские бизнесмены нашли способ избежать ареста яхт

На яхтах российских предпринимателей после начала спецоперации начали отключать оборудование, используемое для отслеживания судов, чтобы избежать ареста имущества. Об этом говорится в расследовании The Observer, приведенном в газете The Guardian.

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Согласно этим данным, с начала российской спецоперации на Украине было изъято не менее 13 судов, которые связывают с российскими предпринимателями. Их общая стоимость составляет почти 2 млрд фунтов стерлингов.

Отмечается, что из-за риска «стать мишенью глобальной охоты за активами» россиян, яхты начали отключать оборудование автоматической идентификационной системы (АИС), используемое для отслеживания крупных судов. Подобное отключение легально, говорится в материале. В статье перечислены три судна, которые прибегли к подобной мере.