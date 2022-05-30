Россияне назвали города, где мечтают купить жилье

Самыми желанными городами для покупки жилья у россиян стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».

«Самым желанным городом для покупки стала Москва. Каждый третий (28%) опрошенный хотел бы приобрести здесь квартиру. Еще 20% опрошенных жителей России мечтают о покупке жилья в Санкт-Петербург, а 13 % – в Сочи», – говорится в исследовании.

Желание купить жилье в столице россияне объясняют тем, что там большие возможности для карьерного роста, хороший уровень жизни, развитая инфраструктура. В Петербурге также отмечают возможности для карьерного роста, доступные цены на жилье и высокий уровень жизни. В Сочи россиян привлекают горы, море, уровень жизни и возможности для карьерного роста. Также в список городов мечты вошли Краснодар, Калининград и Казань, пишет РИА Новости.