В России планируют расширить льготную ипотеку на апартаменты. Такое предложение содержится в проекте резолюции заседания рабочей группы «Строительство, урбанистика и ЖКХ» экспертного совета при правительстве РФ. Однако при этом необходимо решить вопрос с правовым статусом нежилой коммерческой недвижимости.

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Наталья Чернохатова © URA.RU

«Власти [РФ] могут рассмотреть возможность расширения льготной ипотеки на апартаменты. Предложение содержится в проекте резолюции заседания рабочей группы „Строительство, урбанистика и ЖКХ“ экспертного совета при правительстве РФ, инициативу планируют направить в кабмин», — пишет газета «Известия», со ссылкой на проект резолюции.

Согласно сведениям, приведенным в газете, в Госдуме надеются рассмотреть соответствующий законопроект до конца текущего года. Правительство активно рассматривает все предложения, поступающие от участников рынка, — отметили в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина.

Отмечается, что эксперты полагают, что мера положительно скажется на отрасли, но прежде стоит решить вопрос с правовым статусом апартаментов. «Если ставить вопрос о распространении льготной ипотеки на покупку апартаментов, которые относятся к нежилым помещениям, то придется или пересматривать базовые социально направленные задачи программы, или признавать строящиеся апартаменты жильем», — сказал председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.