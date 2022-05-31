Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
1 час назад

Квартирам в Москве и области предрекли подорожание

Lenta.ruиещё 2

К концу 2022 года квартиры в новостройках и на вторичном рынке Москвы и Подмосковья могут подорожать на 20-30 процентов. Такую ситуацию на рынке недвижимости в столице и области предрекли эксперты Национального рейтингового агентства (НРА) в своем исследовании, передает «Коммерсантъ».

Квартирам в Москве и области предрекли подорожание
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Среди причин подобной тенденции аналитики выделили подорожание стройматериалов, увеличение стоимости лизинга строительного оборудования и его возможный дефицит, а также повышение зарплат. Председатель совета директоров «Бест-Новостроя» Ирина Доброхотова отметила, что с января по май 2022 года новостройки подорожали на восемь-девять процентов — эксперт не исключает, что по итогам года рост будет больше.

Видео дня

По оценкам Dataflat.ru, в апреле 2022 года средние цены на жилье в новостройках Москвы выросли на 18 процентов год к году, до 337 тысяч рублей за один квадратный метр. На вторичном рынке за тот же период квартиры подорожали на 14,8 процента, до 305,4 тысячи рублей — такие данные приводит ЦИАН. В НРА пояснили, что рост стоимости оказался заметным на фоне изначально низких ставок по ипотеке на новостройки, инфляцией, отложенным спросом и повышением цен на стройматериалы — в апреле 2022-го они подорожали на 31,39 процента год к году.

Специалисты напомнили, что ситуацию с ценами в марте усугубил резкий рост ключевой ставки до 20 процентов годовых (27 мая ее снизили до 11 процентов). Совладелец группы «Родина» Владимир Щекин предположил, что жилье продолжит дорожать, если обновленная программа льготной ипотеки под девять процентов окажется действенной.

Однако пока действовавшая в апреле льготная ставка в 12 процентов не дала ожидаемого эффекта — по данным Dataflat.ru, в апреле продажи в новостройках Москвы упали на 41 процент. В столичном Росреестре уточнили, что на вторичном рынке, где не действует льготная ипотека, спрос на квартиры снизился на треть.

Эксперты убеждены, что на рост стоимости повлияют и девелоперы. По словам президента межотраслевой ассоциации саморегуляторов в области строительства и проектирования «Синергия» Александры Белоус, многие застройщики приостановили вывод новых проектов на рынок, чтобы не допустить перенасыщения предложения.

Другим драйвером цен могут стать инвесторы, которые лишились приемлемых инструментов для вложений — сейчас ни валюта, ни драгметаллы, ни фондовый рынок не приносят заметных доходов, считает Наталья Богомолова из НРА.

Ранее в России предложили распространить льготную ипотечную программу на еще один вид жилья — апартаменты. Однако для реализации инициативы придется пересматривать базовые социально направленные задачи программы или признавать строящиеся апартаменты жильем.

Недвижимость,Ирина Доброхотова,Национальное рейтинговое агентство,Коммерсант,ЦИАН,Росреестр,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители