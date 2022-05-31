Недвижимость в Москве и области подорожает на 20-30% до конца года

Квартиры в Москве и Подмосковье подорожают еще на треть до конца года. Такой прогноз дали аналитики Национального рейтингового агентства. С января по май новостройки уже подорожали на 9%, и тренд может продолжиться. А по подсчетам портала Dataflat, в апреле стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 18% год к году. Один метр стоит почти 340 тысяч рублей. На вторичном рынке, по данным ЦИАН, рост немного меньше: подорожание на 15% — до 305 тысяч за квадратный метр. Причины роста цен на квартиры перечисляет аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова:
Наталия Богомолова аналитик банковских рейтингов НРА
«Подорожание квартир на 20-30% в новостройках будет связано не только с тем, что увеличится стоимость стройматериалов, но также металлопроката и сырья для выпуска металлопроката. Мы знаем, что большинство оборудования, которое используется для строительства, — это все-таки иностранное оборудование, которое берется в лизинг. Еще один из факторов — будет увеличение стоимости по лизингу и его возможный дефицит, а также удорожание рабочей силы, с которым уже тоже сталкивались в предыдущие годы, связанное с сокращением миграции населения из стран ближнего зарубежья. Плюс еще один фактор — это ситуация на фондовом рынке, когда у нас отсутствует альтернатива для инвестирования. Мы видим сейчас, какая ситуация с долларом, с ценными бумагами, с драгоценными металлами, и нельзя сказать, что они сейчас приносят оптимальный доход, поэтому остаются депозиты для небольших сумм и недвижимость для крупных сумм. И плюс, конечно же, это инфляция, которая, по нашим прогнозам, до конца года составит в районе 18-20%. Что лучше, снимать квартиру или все-таки покупать ее? Сделали вывод, что по-прежнему будут популярными программы по льготной ипотеке, и мы надеемся, что все-таки государство сохранит объем кредитов, который можно взять».
А вот у Центробанка более осторожный прогноз по рынку жилья. В долгосрочной перспективе регулятор допускает стагнацию цен, говорится в последнем обзоре финансовой стабильности. ЦБ подтверждает, что с января по март этого года рост цен продолжался.
Население вкладывает деньги в недвижимость, как в защитный актив в период кризиса. Однако стагнация цен может появиться к концу года и в следующие пару лет — из-за сокращения покупательского спроса на фоне роста ипотечных ставок и сокращения реальных доходов, отмечает Центробанк.