Недвижимость в Москве и области подорожает на 20-30% до конца года

«Подорожание квартир на 20-30% в новостройках будет связано не только с тем, что увеличится стоимость стройматериалов, но также металлопроката и сырья для выпуска металлопроката. Мы знаем, что большинство оборудования, которое используется для строительства, — это все-таки иностранное оборудование, которое берется в лизинг. Еще один из факторов — будет увеличение стоимости по лизингу и его возможный дефицит, а также удорожание рабочей силы, с которым уже тоже сталкивались в предыдущие годы, связанное с сокращением миграции населения из стран ближнего зарубежья. Плюс еще один фактор — это ситуация на фондовом рынке, когда у нас отсутствует альтернатива для инвестирования. Мы видим сейчас, какая ситуация с долларом, с ценными бумагами, с драгоценными металлами, и нельзя сказать, что они сейчас приносят оптимальный доход, поэтому остаются депозиты для небольших сумм и недвижимость для крупных сумм. И плюс, конечно же, это инфляция, которая, по нашим прогнозам, до конца года составит в районе 18-20%. Что лучше, снимать квартиру или все-таки покупать ее? Сделали вывод, что по-прежнему будут популярными программы по льготной ипотеке, и мы надеемся, что все-таки государство сохранит объем кредитов, который можно взять».