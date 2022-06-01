Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+26° в 
USD 61.61EUR 62.74
Войти в почту
1 час назад

В России банки начали массово снижать ставки по ипотеке

Мир24

После решения Центробанка России уменьшить ключевую ставку сразу на 300 базисных пунктов российские банки массово начали снижать ипотечные ставки, до 11% годовых, сообщает ТАСС со ссылкой на данные мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs.

В России банки начали массово снижать ставки по ипотеке
Фото: ТАССТАСС

Так, с 27 по 31 мая как минимум семь больших банков поменяли условия по ипотечным продуктам, в том числе Сбербанк и ВТБ. Мониторинг показал, что в среднем финансовые организации понижали ставки на 3 п.п. Теперь минимальная ставка по ипотеке в Сбербанке и ВТБ составляет 10,9%, в «Газпромбанке» – 10,8%, в «Открытии» – 10,79%, а в «Росбанке дом» – 10,7%.

«Абсолют банк» по базовым программам уменьшил ипотечные ставки на 2 п.п., до 13,84-15%; а банк ДОМ.РФ – на 2,8 п.п., до 10,7-11,6%.

Напомним, на прошлой неделе совет директоров Центробанка понизил ключевую ставку на 3 п.п. Он также пообещал рассмотреть возможность ее дальнейшего уменьшения.

Недвижимость,Банк ДОМ.РФ,Банк России,Абсолют Банк,Росбанк,Банк ВТБ,Газпромбанк,Сбербанк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители