В России банки начали массово снижать ставки по ипотеке

Так, с 27 по 31 мая как минимум семь больших банков поменяли условия по ипотечным продуктам, в том числе Сбербанк и ВТБ. Мониторинг показал, что в среднем финансовые организации понижали ставки на 3 п.п. Теперь минимальная ставка по ипотеке в Сбербанке и ВТБ составляет 10,9%, в «Газпромбанке» – 10,8%, в «Открытии» – 10,79%, а в «Росбанке дом» – 10,7%.