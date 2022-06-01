В России банки начали массово снижать ставки по ипотеке

После решения Центробанка России уменьшить ключевую ставку сразу на 300 базисных пунктов российские банки массово начали снижать ипотечные ставки, до 11% годовых, сообщает ТАСС со ссылкой на данные мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs.
Так, с 27 по 31 мая как минимум семь больших банков поменяли условия по ипотечным продуктам, в том числе Сбербанк и ВТБ. Мониторинг показал, что в среднем финансовые организации понижали ставки на 3 п.п. Теперь минимальная ставка по ипотеке в Сбербанке и ВТБ составляет 10,9%, в «Газпромбанке» – 10,8%, в «Открытии» – 10,79%, а в «Росбанке дом» – 10,7%.
«Абсолют банк» по базовым программам уменьшил ипотечные ставки на 2 п.п., до 13,84-15%; а банк ДОМ.РФ – на 2,8 п.п., до 10,7-11,6%.
Напомним, на прошлой неделе совет директоров Центробанка понизил ключевую ставку на 3 п.п. Он также пообещал рассмотреть возможность ее дальнейшего уменьшения.