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1 час назад

В ЦИАН рассказали, сколько квадратных метров в квартире можно приобрести на маткапитал

Газета.Ru

На материнский капитал (693,1 тыс. руб.) можно в среднем приобрести 7,5 кв.м на вторичном рынке жилья, сообщает РБК со ссылкой на материалы исследования сервиса объявлений ЦИАН.

В ЦИАН рассказали, сколько метров в квартире можно купить на маткапитал
Фото: PexelsPexels

Самую меньшую площадь на социальное пособие получится приобрести в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи — 2,30, 2,74 и 3,34 кв. м соответственно. В Омске, Пензе и Перми хватит на крошечную комнату (от 8,10 до 8,34 кв. м), а в Тольятти, Оренбурге и Челябинске — на просторную кухню (от 10,53 до 10,91 кв. м).

Аналитики отметили, что количество доступных метров для покупки на маткапитал в 2022 году рекордно снизилось до минимальных значений за последние пять лет. Так, в 2021 году социального пособия хватило бы максимум на 13 кв.м. на вторичном рынке жилья в крупном городе.

Недвижимость,ЦИАН,
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