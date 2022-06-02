В ЦИАН рассказали, сколько метров в квартире можно купить на маткапитал

На материнский капитал (693,1 тыс. руб.) можно в среднем приобрести 7,5 кв.м на вторичном рынке жилья, сообщает РБК со ссылкой на материалы исследования сервиса объявлений ЦИАН.

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Самую меньшую площадь на социальное пособие получится приобрести в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи — 2,30, 2,74 и 3,34 кв. м соответственно. В Омске, Пензе и Перми хватит на крошечную комнату (от 8,10 до 8,34 кв. м), а в Тольятти, Оренбурге и Челябинске — на просторную кухню (от 10,53 до 10,91 кв. м).