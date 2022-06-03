Как изменятся цены на новостройки летом

На первичном рынке недвижимости зафиксировано падение спроса. В этой связи многие застройщики уже начали пересматривать цены. Life выяснил, сколько будут стоить новостройки летом.
Управляющий партнер компании Delta Estate Юлия Гринько не видит никаких предпосылок для роста цен летом. Она отметила, что после ажиотажа февраля – марта спрос на новостройки упал, а курс доллара стабилизировался.
«В плане ценообразования застройщики зажаты в тиски. С одной стороны, финансовая модель с проектным финансированием под наблюдением банка. С другой — себестоимость строительства, которая только повышается», — отметил директор управления новостроек «ИНКОМ-Недвижимости» Валерий Кочетков.
Следовательно, ждать сильной коррекции цен не стоит, считает он. При этом специалист не исключает сезонных скидок в период низкого спроса.
«Лето — время отпусков и слабой деловой активности. Можно будет увидеть скидки до 5–7%, а вот уже осенью традиционно спрос увеличивается. На этом фоне все летние акции будут свернуты. Возможно даже повышение цен до 15–20%», - подчеркнул Кочетков.
К концу года ожидается рост цен на первичные квартиры на 20% при условии роста стоимости строительных материалов на 30%, полагает генеральный директор компании Apple Real Estate Данила Савченко.
«Несмотря на то что рубль укрепляется и в мае мы увидели снижение спроса на 50% относительно марта-апреля, сейчас нет предпосылок для снижения цен. Это связано и с увеличением затрат на строительные материалы и их логистику, и со снижением объёма предложения. Себестоимость строительства дешевле не станет», - указал специалист.
По мнению заместителя генерального директора компании «ДомДА» Дмитрия Екимова, стоимость новостроек будет расти с учетом инфляции и миграции покупателей из регионов. Также на это будет накладываться удорожание стройматериалов, указал эксперт.
Заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов считает, что снижение ключевой ставки и дальнейшее удешевление кредитов положительно повлияет на спрос. Однако, по его мнению, процесс его восстановления не может быть быстрым.