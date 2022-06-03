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35 минут назад

Как изменятся цены на новостройки летом

Лера Букина

На первичном рынке недвижимости зафиксировано падение спроса. В этой связи многие застройщики уже начали пересматривать цены. Life выяснил, сколько будут стоить новостройки летом.

Как изменятся цены на новостройки летом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Управляющий партнер компании Delta Estate Юлия Гринько не видит никаких предпосылок для роста цен летом. Она отметила, что после ажиотажа февраля – марта спрос на новостройки упал, а курс доллара стабилизировался.

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«В плане ценообразования застройщики зажаты в тиски. С одной стороны, финансовая модель с проектным финансированием под наблюдением банка. С другой — себестоимость строительства, которая только повышается», — отметил директор управления новостроек «ИНКОМ-Недвижимости» Валерий Кочетков.

Следовательно, ждать сильной коррекции цен не стоит, считает он. При этом специалист не исключает сезонных скидок в период низкого спроса.

«Лето — время отпусков и слабой деловой активности. Можно будет увидеть скидки до 5–7%, а вот уже осенью традиционно спрос увеличивается. На этом фоне все летние акции будут свернуты. Возможно даже повышение цен до 15–20%», - подчеркнул Кочетков.

К концу года ожидается рост цен на первичные квартиры на 20% при условии роста стоимости строительных материалов на 30%, полагает генеральный директор компании Apple Real Estate Данила Савченко.

«Несмотря на то что рубль укрепляется и в мае мы увидели снижение спроса на 50% относительно марта-апреля, сейчас нет предпосылок для снижения цен. Это связано и с увеличением затрат на строительные материалы и их логистику, и со снижением объёма предложения. Себестоимость строительства дешевле не станет», - указал специалист.

По мнению заместителя генерального директора компании «ДомДА» Дмитрия Екимова, стоимость новостроек будет расти с учетом инфляции и миграции покупателей из регионов. Также на это будет накладываться удорожание стройматериалов, указал эксперт.

Заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов считает, что снижение ключевой ставки и дальнейшее удешевление кредитов положительно повлияет на спрос. Однако, по его мнению, процесс его восстановления не может быть быстрым.

Недвижимость,Сергей Нюхалов,Дмитрий Екимов,Apple,
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