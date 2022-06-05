Названы города России с самым дорогим жильем

Аналитики федеральной компании «Этажи» назвали города России с самым дорогим жильем, где стоимость квадратного метра превышает 150 тысяч рублей. На первом месте оказалась Москва, передают «Известия», там цена «квадрата» в сегменте масс-маркет в среднем составляет 336,4 тысячи рублей.

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В список также входят четыре города черноморского побережья, на втором месте — Сочи, где цены выросли в три-четыре раза, в среднем они находятся на уровне 278 тысяч рублей за квадратный метр. На третьем месте Геленджик (229,9 тысячи рублей в готовом жилье). На пятом и шестом местах оказались крымские Ялта и Севастополь (201,3 и 174,4 тысячи рублей соответственно).

Четвертое место досталось Санкт-Петербургу, который считается одним из самых популярных городов для инвестиций и переезда. Там «квадрат» стоит 216,3 тысячи рублей. Замыкают девятку самых дорогих городов России Владивосток (163,5 тысячи рублей за метр), Новый Уренгой (160 тысяч на вторичном рынке), Южно-Сахалинск (157,5 тысячи).

Директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов спрогнозировал снижение средней стоимости квадратного метра, поскольку цена превышает реальную покупательскую способность большей части населения этих городов.

«За последние пару лет был слишком активный рост цены недвижимости, несопоставимый с ростом доходов потенциальных покупателей», — резюмировал он.