Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+13° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
47 минут назад

В России могут запустить "промышленную ипотеку" под 5%

Реальное времяиещё 5

В России может появиться программа "промышленной ипотеки" под 5% годовых. Проработать вопрос о ее запуске поручил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

В России могут запустить "промышленную ипотеку" под 5%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Предприятия смогут брать льготные кредиты по ставке до 5% годовых на покупку недвижимости напрямую у промышленного девелопера, — объяснили в пресс-службе правительства России.

Вопрос о запуске новой ипотечной программы проработают Министерство финансов России, Минэкономразвития и главы некоторых регионов страны. Срок — до 9 июня.

Рассмотреть возможность запуска в стране "промышленной ипотеки" уже поручал глава государства Владимир Путин. Задание было дано Минпромторгу, напомнили в кабмине.

Напомним, 1 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действия программы "Льготная ипотека" до конца 2022 года. Ее можно получить на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства.

В России также продлят программу льготной ипотеки для многодетных семей до конца 2023 года. Кроме того, в этом году появилась программа льготной ипотеки для ИТ-специалистов.

В начале июня в правительстве России сообщили о запуске в пилотном режиме льготной ипотеки на строительство частных жилых домов своими силами — без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками. Ставка по таким кредитам не будет превышать 9% годовых.

Недвижимость,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Минфин России,Минэкономразвития,Минпромторг,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители