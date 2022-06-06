В России могут запустить "промышленную ипотеку" под 5%

В России может появиться программа "промышленной ипотеки" под 5% годовых. Проработать вопрос о ее запуске поручил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

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— Предприятия смогут брать льготные кредиты по ставке до 5% годовых на покупку недвижимости напрямую у промышленного девелопера, — объяснили в пресс-службе правительства России.

Вопрос о запуске новой ипотечной программы проработают Министерство финансов России, Минэкономразвития и главы некоторых регионов страны. Срок — до 9 июня.

Рассмотреть возможность запуска в стране "промышленной ипотеки" уже поручал глава государства Владимир Путин. Задание было дано Минпромторгу, напомнили в кабмине.

Напомним, 1 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действия программы "Льготная ипотека" до конца 2022 года. Ее можно получить на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства.

В России также продлят программу льготной ипотеки для многодетных семей до конца 2023 года. Кроме того, в этом году появилась программа льготной ипотеки для ИТ-специалистов.