Россиянам разъяснили правила сноса загородных домов

Перед сносом ветхого загородного дома россиянам посоветовали отключить его от коммуникаций и снять с кадастрового учета. Правила демонтажа частных построек разъяснили опрошенные РБК юристы.

Прежде всего, специалисты рекомендуют узнать, стоит ли здание на кадастровом учете. Если постройка не зарегистрирована, то требуется лишь одно предварительное действие — отключение от подведенных к нему газа, электричества и воды, если они есть. Для этого владельцу участка нужно пригласить специалиста ресурсоснабжающей организации — он составит акт об отключении и прекращении технического обслуживания, пояснил советник по правовым вопросам юридической группы «Совет» Владислав Журавлев.

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Если ветхое здание не подключено к коммуникациям, по словам эксперта, сносить его можно в тот же день, когда было принято такое решение. Специалист добавил, что обычно в таких случаях речь идет о летних домиках, времянках, хозяйственных блоках и сараях.

В случае, когда дом стоит на кадастровом учете, порядок его сноса будет отличаться. Для начала эксперты советуют отключить объект от всех коммуникаций — для этого необходимо пригласить представителя ресурсоснабжающей организации, который зафиксирует факт отключения в акте. Однако, как уточнил Журавлев, это нужно лишь когда загородный дом капитальный и подключен к газу, электричеству и воде.

Затем требуется отправить в орган местного самоуправления два уведомления — о начале демонтажа и о его завершении. По словам специалистов, сделать это можно через МФЦ либо обратившись напрямую в органы власти, прикладывать проект сноса необязательно.

После собственник снесенного дома должен обратиться в Росреестр для снятия здания с учета — это нужно для прекращения начисления налога на имущество физических лиц. Однако прежде для фиксации факта демонтажа необходимо пригласить кадастрового инженера — он составит акт обследования, который владелец дома передаст в Росреестр с решением о сносе без уплаты пошлины. Соответствующие изменения должны появиться в базе в течение 10 дней.