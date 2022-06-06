Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+25° в 
USD 61.11EUR 64.87
Войти в почту
1 час назад

Россиянам разъяснили правила сноса загородных домов

Lenta.ru

Перед сносом ветхого загородного дома россиянам посоветовали отключить его от коммуникаций и снять с кадастрового учета. Правила демонтажа частных построек разъяснили опрошенные РБК юристы.

Россиянам разъяснили правила сноса загородных домов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Прежде всего, специалисты рекомендуют узнать, стоит ли здание на кадастровом учете. Если постройка не зарегистрирована, то требуется лишь одно предварительное действие — отключение от подведенных к нему газа, электричества и воды, если они есть. Для этого владельцу участка нужно пригласить специалиста ресурсоснабжающей организации — он составит акт об отключении и прекращении технического обслуживания, пояснил советник по правовым вопросам юридической группы «Совет» Владислав Журавлев.

Видео дня

Если ветхое здание не подключено к коммуникациям, по словам эксперта, сносить его можно в тот же день, когда было принято такое решение. Специалист добавил, что обычно в таких случаях речь идет о летних домиках, времянках, хозяйственных блоках и сараях.

В случае, когда дом стоит на кадастровом учете, порядок его сноса будет отличаться. Для начала эксперты советуют отключить объект от всех коммуникаций — для этого необходимо пригласить представителя ресурсоснабжающей организации, который зафиксирует факт отключения в акте. Однако, как уточнил Журавлев, это нужно лишь когда загородный дом капитальный и подключен к газу, электричеству и воде.

Затем требуется отправить в орган местного самоуправления два уведомления — о начале демонтажа и о его завершении. По словам специалистов, сделать это можно через МФЦ либо обратившись напрямую в органы власти, прикладывать проект сноса необязательно.

После собственник снесенного дома должен обратиться в Росреестр для снятия здания с учета — это нужно для прекращения начисления налога на имущество физических лиц. Однако прежде для фиксации факта демонтажа необходимо пригласить кадастрового инженера — он составит акт обследования, который владелец дома передаст в Росреестр с решением о сносе без уплаты пошлины. Соответствующие изменения должны появиться в базе в течение 10 дней.

Ранее страховщики назвали главные угрозы для загородных домов россиян. Наиболее популярными из них являются природные явления, пожары и потопы — на эти случаи приходится большинство обращений о выплате страховых компенсаций.

Недвижимость,Владислав Журавлев,Росреестр,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители