Новый способ индексации тарифов за ремонт назвали нонсенсом

«Когда граждане будут отлучены от обязанности содержать свое жилье и заботиться о состоянии общего имущества, за них это как бы будет делать государство. А оно эту функцию будет выполнять, просто повышая тарифы. Некачественное содержание и плохая обратная связь с населением в этих домах приведут к тому, что будут требоваться все большие объемы финансирования», — заявил Крохин. Он назвал новый способ индексации нонсенсом, который нельзя поддерживать.