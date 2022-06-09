Риелторы спрогнозировали падение цен на жилье

Цены на недвижимость в Москве могут упасть на 15%. Об этом заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев.
«На мой взгляд, картина будет такая — не меньшее снижение, чем было в 2015 году после первого транша введения санкций. Это 2015 год, цены в Москве за 1,5 года скорректировались на 15%. В других регионах эта коррекция была и 20, и 30%. Рынок сейчас будет отыгрывать понижение, пока не вернётся ставка по ипотеке, либо рост доходов населения. Поэтому в ближайшие полтора года мы ожидаем снижение цен, наступает рынок покупателя. Вторичка точно будет снижаться, неизбежно снижение и на первичном рынке», - отметил он.
Апрелев указал на снижение стоимости недвижимости с мая (- 0,5-1%) и на существенное сокращение ипотек. Эксперт подчеркнул, что за 2 года пандемии жилье подорожало на 30-40%.
На московском рынке недвижимости второй месяц подряд наблюдается снижение цен на жилье и падение активности покупателей.
Цена квадратного метра на столичном рынке упала на 0,4% в сравнении с апрелем и составила чуть больше 285 тыс. рублей. По данным исследования «Инком-Недвижимости», квадрат подорожал на 7,2% по отношению к маю прошлого года.