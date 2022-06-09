Риелторы спрогнозировали падение цен на жилье

«На мой взгляд, картина будет такая — не меньшее снижение, чем было в 2015 году после первого транша введения санкций. Это 2015 год, цены в Москве за 1,5 года скорректировались на 15%. В других регионах эта коррекция была и 20, и 30%. Рынок сейчас будет отыгрывать понижение, пока не вернётся ставка по ипотеке, либо рост доходов населения. Поэтому в ближайшие полтора года мы ожидаем снижение цен, наступает рынок покупателя. Вторичка точно будет снижаться, неизбежно снижение и на первичном рынке», - отметил он.