Минфин РФ прогнозирует снижение ипотечных ставок

Минфин РФ прогнозирует дальнейшее снижение рыночных ставок по ипотеке и восстановление спроса на вторичном рынке, говорится в сообщении министерства.
"На фоне смягчения денежно-кредитной политики Банка России прогнозируется дальнейшее снижение рыночных ставок по ипотеке, а следовательно восстановление спроса на вторичном рынке. С 18-20% ставки уже снизились до 11-12%", - отмечается в сообщении.
"Принятые решения в части государственной поддержки ипотечного рынка будут способствовать восстановлению выдачи кредитов в ближайшее время. В итоге мы ожидаем, что объем кредитования в денежном выражении по субсидируемым программам по итогам 2022 года превысит объем выдачи 2021 года", - добавили в Минфине.