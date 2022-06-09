Минфин РФ прогнозирует снижение ипотечных ставок

"Принятые решения в части государственной поддержки ипотечного рынка будут способствовать восстановлению выдачи кредитов в ближайшее время. В итоге мы ожидаем, что объем кредитования в денежном выражении по субсидируемым программам по итогам 2022 года превысит объем выдачи 2021 года", - добавили в Минфине.