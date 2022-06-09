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30 минут назад

Минфин РФ прогнозирует снижение ипотечных ставок и восстановление спроса на "вторичке"

ТАСС

Минфин РФ прогнозирует дальнейшее снижение рыночных ставок по ипотеке и восстановление спроса на вторичном рынке, говорится в сообщении министерства.

Минфин РФ прогнозирует снижение ипотечных ставок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На фоне смягчения денежно-кредитной политики Банка России прогнозируется дальнейшее снижение рыночных ставок по ипотеке, а следовательно восстановление спроса на вторичном рынке. С 18-20% ставки уже снизились до 11-12%", - отмечается в сообщении.

"Принятые решения в части государственной поддержки ипотечного рынка будут способствовать восстановлению выдачи кредитов в ближайшее время. В итоге мы ожидаем, что объем кредитования в денежном выражении по субсидируемым программам по итогам 2022 года превысит объем выдачи 2021 года", - добавили в Минфине.

Недвижимость,Минфин России,Банк России,
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