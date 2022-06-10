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32 минуты назад

Дачникам посоветовали не ставить теплицы на учет

Lenta.ruиещё 1

Российским дачникам посоветовали не ставить теплицы на кадастровый учет, так как это не имеет смысла. Об этом юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров рассказал РИА Новости.

Дачникам посоветовали не ставить теплицы на учет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ставить на учет стоит только объекты, используемые предпринимателями, потому что такие теплицы зачастую являются полноценными строениями на фундаменте. Однако большинство дачных теплиц — не объекты недвижимости и не требуют регистрации.

«Эта мера излишняя и только накладывает на дачника финансовые затраты, так как после регистрации права собственности он должен будет платить налог на имущество», — пояснил Хантимиров.

Росреестр, наоборот, призвал регистрировать теплицы. В ведомстве подчеркнули, что только поставленный на учет объект можно продать, подарить, заложить или передать по наследству. Регистрация также даст собственнику дополнительную защиту от мошенников. Хантимиров назвал позицию Росреестра нелогичной, поскольку только владелец земли, на которой установлена постройка, является собственником теплицы.

В мае россиянам назвали условия для обязательной постановки теплиц на кадастровый учет. Росреестр сообщил, что объект должен быть связан с землей и не подлежать переносу без ущерба. Если постройка не имеет фундамента и может быть легко демонтирована, то она считается некапитальным объектом — регистрация таких теплиц добровольна.

Недвижимость,Росреестр,
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