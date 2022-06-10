Дачникам посоветовали не ставить теплицы на учет

Российским дачникам посоветовали не ставить теплицы на кадастровый учет, так как это не имеет смысла. Об этом юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров рассказал РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ставить на учет стоит только объекты, используемые предпринимателями, потому что такие теплицы зачастую являются полноценными строениями на фундаменте. Однако большинство дачных теплиц — не объекты недвижимости и не требуют регистрации.

«Эта мера излишняя и только накладывает на дачника финансовые затраты, так как после регистрации права собственности он должен будет платить налог на имущество», — пояснил Хантимиров.

Росреестр, наоборот, призвал регистрировать теплицы. В ведомстве подчеркнули, что только поставленный на учет объект можно продать, подарить, заложить или передать по наследству. Регистрация также даст собственнику дополнительную защиту от мошенников. Хантимиров назвал позицию Росреестра нелогичной, поскольку только владелец земли, на которой установлена постройка, является собственником теплицы.