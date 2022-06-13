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2 часа назад

Вторичное жилье в России в мае продолжило дешеветь

ТАССиещё 1

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке России снижается второй месяц подряд. В мае готовые квартиры подешевели на рекордные за несколько лет 2,1% - до 78 тыс. рублей за квадратный метр, сообщила ТАСС заместитель директора федерального агентства недвижимости "Этажи" Татьяна Ахметдинова.

Вторичное жилье в мае продолжило дешеветь
Фото: ТАССТАСС

"По итогам мая реальная средняя цена продажи квадратного метра вторичного жилья снизилась рекордно за последние несколько лет на 2,1%, при этом в апреле снижение было более сдержанным - на уровне 0,5%. Цена же предложения продолжила расти, прибавив за май 0,6%", - сказала Ахметдинова.

Такой перекос между ценой предложения и реальной ценой продажи она объяснила тем, что в нынешних условиях востребованы наиболее доступные и бюджетные варианты, а также объекты с дисконтом, которые в первую очередь выбывают с рынка. По словам Ахметдиновой, не все собственники готовы снижать цену предложения, но при этом они готовы к торгу и снижению цены для реальных покупателей. Кроме того, часть собственников заинтересованы в срочной продаже своих объектов, и в таких случаях уровень торга становится еще более значительным, добавила собеседница агентства.

Основной фактор снижения цены, по ее словам, связан со сложившимся дисбалансом между спросом и предложением на рынке вторичной недвижимости. "Рынок еще не наверстал просадку спроса, которая была в результате резкого роста ипотечных ставок этой весной. Сейчас спрос постепенно восстанавливается, однако объем предложения на рынке значительно опережает его", - пояснила замдиректора "Этажей".

По данным компании, среди крупных городов России средняя цена квадратного метра вторичной недвижимости заметнее всего в мае снизилась в Санкт-Петербурге (-0,9%), Новосибирске (-0,8%), Красноярске (-0,6%), Волгограде (-0,2%) и Москве (-0,1%).

Недвижимость,
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