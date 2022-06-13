Вторичное жилье в мае продолжило дешеветь

"По итогам мая реальная средняя цена продажи квадратного метра вторичного жилья снизилась рекордно за последние несколько лет на 2,1%, при этом в апреле снижение было более сдержанным - на уровне 0,5%. Цена же предложения продолжила расти, прибавив за май 0,6%", - сказала Ахметдинова.

Такой перекос между ценой предложения и реальной ценой продажи она объяснила тем, что в нынешних условиях востребованы наиболее доступные и бюджетные варианты, а также объекты с дисконтом, которые в первую очередь выбывают с рынка. По словам Ахметдиновой, не все собственники готовы снижать цену предложения, но при этом они готовы к торгу и снижению цены для реальных покупателей. Кроме того, часть собственников заинтересованы в срочной продаже своих объектов, и в таких случаях уровень торга становится еще более значительным, добавила собеседница агентства.