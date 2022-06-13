Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+31° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
2 часа назад

В России рекордно подешевело вторичное жилье

Lenta.ru

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке в России за май 2022 года снизилась на рекордные за несколько лет 2,1 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора федерального агентства недвижимости «Этажи» Татьяну Ахметдинову.

В России рекордно подешевел один тип жилья
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, вторичный рынок жилья дешевеет в стране второй месяц подряд. В мае средняя стоимость готовой квартиры сократилась на 2,1 процента — до 78 тысяч рублей за квадратный метр. В апреле этот показатель оказался более сдержанным — 0,5 процента.

Ахметдинова объяснила такую ситуацию разницей между объемами предложения и спроса. Весной 2022 года последний оказался рекордно низким из-за высокой ставки Банка России. Сейчас он начал восстанавливаться, но преимущественно в сегменте дешевых квартир.

Назван главный минус покупки недвижимости без первоначального взноса

Ранее в компании Est-a-Tet выяснили, что к июню 2022 года изменился спрос на жилье бизнес-класса в Москве. Сильнее всего оно подорожало в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы — средняя стоимость квадратного метра в этом сегменте увеличилась на 21,5 процента, до 515,1 тысячи рублей.

Недвижимость,Банк России,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители