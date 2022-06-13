В России рекордно подешевел один тип жилья

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке в России за май 2022 года снизилась на рекордные за несколько лет 2,1 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора федерального агентства недвижимости «Этажи» Татьяну Ахметдинову.

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По ее словам, вторичный рынок жилья дешевеет в стране второй месяц подряд. В мае средняя стоимость готовой квартиры сократилась на 2,1 процента — до 78 тысяч рублей за квадратный метр. В апреле этот показатель оказался более сдержанным — 0,5 процента.

Ахметдинова объяснила такую ситуацию разницей между объемами предложения и спроса. Весной 2022 года последний оказался рекордно низким из-за высокой ставки Банка России. Сейчас он начал восстанавливаться, но преимущественно в сегменте дешевых квартир.