Cбербанк на ПМЭФ объявил о запуске новой ипотечной программы

На Петербургском международном экономическом форуме Сбербанк объявил о запуске ипотечной программы «Строительство жилого дома» для возведения жилья без привлечения подрядчика, силами самого заёмщика.
Ранее правительство РФ распространило льготные кредиты на возведение домов своими силами. Дома можно строить на земельном участке, который находится в собственности, либо приобрести участок для строительства в рамках установленных максимальных сумм кредита.
Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн рублей - для других регионов. Ставка по кредиту составляет 8,3% годовых (при заключении договора о страховании жизни). Первоначальный взнос - не менее 15% от стоимости объекта.
Обеспечение по кредиту на период строительства - земельный участок и поручительство физического лица.