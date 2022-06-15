Cбербанк на ПМЭФ объявил о запуске новой ипотечной программы

На Петербургском международном экономическом форуме Сбербанк объявил о запуске ипотечной программы «Строительство жилого дома» для возведения жилья без привлечения подрядчика, силами самого заёмщика.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее правительство РФ распространило льготные кредиты на возведение домов своими силами. Дома можно строить на земельном участке, который находится в собственности, либо приобрести участок для строительства в рамках установленных максимальных сумм кредита.

Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн рублей - для других регионов. Ставка по кредиту составляет 8,3% годовых (при заключении договора о страховании жизни). Первоначальный взнос - не менее 15% от стоимости объекта.