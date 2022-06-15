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1 час назад

Cбербанк на ПМЭФ объявил о запуске новой ипотечной программы

Бюллетень Недвижимостииещё 5

На Петербургском международном экономическом форуме Сбербанк объявил о запуске ипотечной программы «Строительство жилого дома» для возведения жилья без привлечения подрядчика, силами самого заёмщика.

Cбербанк на ПМЭФ объявил о запуске новой ипотечной программы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее правительство РФ распространило льготные кредиты на возведение домов своими силами. Дома можно строить на земельном участке, который находится в собственности, либо приобрести участок для строительства в рамках установленных максимальных сумм кредита.

Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн рублей - для других регионов. Ставка по кредиту составляет 8,3% годовых (при заключении договора о страховании жизни). Первоначальный взнос - не менее 15% от стоимости объекта.

Обеспечение по кредиту на период строительства - земельный участок и поручительство физического лица.

Недвижимость,ПМЭФ-2022,Сбербанк России,Правительство РФ,
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