Выдача ипотеки в России резко сократилась

«Вы сейчас задаете вопрос, а будет ли пересматриваться льготная ипотека? Поэтому у нас и получается: в марте — пик, выдано 160 тысяч кредитов, в мае мы падаем до 33 тысяч кредитов. Сейчас мы скажем, что понизим — люди прекратят брать, поэтому должна быть системная программа», — заявил он.