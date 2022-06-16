Названы самые продаваемые новостройки в Москве

Самые продаваемые новостройки в мае в Москве названы «РБК» со ссылкой на экспертов «ЦИАН.Аналитики».
Лидером в рейтинге стал жилой комплекс комфорт-класса на западе столицы «Матвеевский парк», где было заключено 183 договора долевого участия (ДДУ). Стоимость квадратного метра в данных новостройках достигает в среднем 318,9 тысячи рублей.
Следом идут квартиры в комплексе «Молжаниново» на севере Москвы. В мае там заключили 176 ДДУ, а средняя цена за «квадрат» составила 228,4 тысячи рублей. На третьей строчке оказался ЖК «Люблинский парк», где было заключено 140 ДДУ при средней цене за квадратный метр в 240,6 тысячи рублей.
Четвертое место занял жилой комплекс «Бусиновский парк», а пятое — «Амурский парк». В десятку вошли ЖК «Митинский лес», «Перовское 2», «Руставели 14», Волжский и Мичуринский парки. Количество сделок варьировалось от 134 до 71.
Ранее названы подмосковные города с резким ростом цен на жилье из-за будущего МЦД. Больше остальных подорожали новостройки в Железнодорожном. Здесь в мае зафиксирован прирост в 17 процентов по сравнению с декабрем 2021 года, до 158 тысяч рублей за квадратный метр.