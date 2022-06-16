Названы самые продаваемые новостройки в Москве

Самые продаваемые новостройки в мае в Москве названы «РБК» со ссылкой на экспертов «ЦИАН.Аналитики».

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Лидером в рейтинге стал жилой комплекс комфорт-класса на западе столицы «Матвеевский парк», где было заключено 183 договора долевого участия (ДДУ). Стоимость квадратного метра в данных новостройках достигает в среднем 318,9 тысячи рублей.

Следом идут квартиры в комплексе «Молжаниново» на севере Москвы. В мае там заключили 176 ДДУ, а средняя цена за «квадрат» составила 228,4 тысячи рублей. На третьей строчке оказался ЖК «Люблинский парк», где было заключено 140 ДДУ при средней цене за квадратный метр в 240,6 тысячи рублей.

Четвертое место занял жилой комплекс «Бусиновский парк», а пятое — «Амурский парк». В десятку вошли ЖК «Митинский лес», «Перовское 2», «Руставели 14», Волжский и Мичуринский парки. Количество сделок варьировалось от 134 до 71.