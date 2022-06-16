Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+30° в 
USD 56.87EUR 58.96
Войти в почту
1 час назад

Названы самые продаваемые новостройки в Москве

Мослента

Самые продаваемые новостройки в мае в Москве названы «РБК» со ссылкой на экспертов «ЦИАН.Аналитики».

Названы самые продаваемые новостройки в Москве
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.comKonstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Лидером в рейтинге стал жилой комплекс комфорт-класса на западе столицы «Матвеевский парк», где было заключено 183 договора долевого участия (ДДУ). Стоимость квадратного метра в данных новостройках достигает в среднем 318,9 тысячи рублей.

Следом идут квартиры в комплексе «Молжаниново» на севере Москвы. В мае там заключили 176 ДДУ, а средняя цена за «квадрат» составила 228,4 тысячи рублей. На третьей строчке оказался ЖК «Люблинский парк», где было заключено 140 ДДУ при средней цене за квадратный метр в 240,6 тысячи рублей.

Четвертое место занял жилой комплекс «Бусиновский парк», а пятое — «Амурский парк». В десятку вошли ЖК «Митинский лес», «Перовское 2», «Руставели 14», Волжский и Мичуринский парки. Количество сделок варьировалось от 134 до 71.

Ранее названы подмосковные города с резким ростом цен на жилье из-за будущего МЦД. Больше остальных подорожали новостройки в Железнодорожном. Здесь в мае зафиксирован прирост в 17 процентов по сравнению с декабрем 2021 года, до 158 тысяч рублей за квадратный метр.

Недвижимость,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители