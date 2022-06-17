Заммэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что спрос на жилье в столице упал на 50 - 60 процентов. Об этом сообщает РИА Новости.

О ситуации на рынке недвижимости Ефимов рассказал, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Это [падение спроса], безусловно, скажется и на объеме инвестиций в этой сфере. Мы со всеми застройщиками индивидуально встречаемся, смотрим проекты - какие у них реализовываются, какие под риском», - отметил заместитель мэра.

По словам Ефимова, многие проекты коммерческой застройки остановлены - в основном те, которые находились на начальной стадии. Проекты с высокой степенью готовности доводят до конца.

Заммэра выразил уверенность, что к концу года ситуация стабилизируется и «отрасль подтянется».

Глава компании «Этажи» Ильдар Хусаинов ранее сообщил, что впервые с 2019 года в России подешевело вторичное жилье. Цены упали на 0,5 процента, достигнув 79,6 тысячи рублей за «квадрат». Хусаинов заявил о падении спроса на вторичку на 55 - 60 процентов и в то же время росте предложения на 11 процентов.