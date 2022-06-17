Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%, программа будет действовать до конца текущего года. Об этом глава государства заявил в ходе своего выступления на Пленарном заседании ПМЭФ-2022, трансляцию с которого ведет ТАСС.

«Считаю возможным еще раз снизить ставку по льготной ипотеке. Теперь до 7%», - заявил глава государства.

При этом он отметил, что цель такой меры - помочь россиянам в решении жилищной проблемы и поддержать строительную и смежные с ней отрасли.

Срок действия программы льготной ипотеки после снижения ставки сохранится до конца этого года, пояснил Владимир Путин.

Ранее по поручению президента России было принято решение понизить до 9% ставку в рамках программы льготной ипотеки. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей установлен кредитный лимит в 12 млн рублей, для всех остальных российских регионов - до 6 млн рублей. В правительстве РФ уточнили, что получить займ можно на приобретение жилья в новостройках, покупку земельного участка, строительство частного дома.